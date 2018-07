Theaterzaal Scala blaast tien kaarsjes uit taart van de dag 04 juli 2018

Theaterzaal Scala, ooit een vervallen bankfiliaal met achteraan een onafgewerkte theaterzaal, is aan zijn tiende editie op de Gentse Feesten toe. De prachtig gerenoveerde zaal vlakbij de Dampoort brengt tijdens het tiendaagse stadsfestival liefst vier producties. Naar goede gewoonte is er een komedie van Romain Deconinck. 'De Rock&Roll van Faust' is een meesterwerk uit 1946, werd voor het laatst opgevoerd in 1956, en werd nu bewerkt door Dirk Lajoie. Daarnaast is er ook 'Romain Toecoer', een compilatie van toneel en variété die ook in 2005 al eens werd opgevoerd. De derde productie wordt gebracht door twee konincksberen Monique De Bock en Claude Marissael. Zij brengen een historische uiteenzetting van Louis Minard en Romain Deconinck. Tot slot beklimt ook Veerle Malschaert het Scala-podium met haar show 'Deel Mij'. Alle info en tickets: www.scalaplatform.be.