Theaterstuk met een been af PRIMEUR OP PLANKEN: ACTEURS TONEN LEVEN NA AMPUTATIE SABINE VAN DAMME

13 april 2018

02u39 0 Gent Een lege scène vol beenprothesen is het eerste beeld dat het publiek van 'A Play on Reality' te zien krijgt in de Minardschouwburg. Daarna huppelen of kruipen de eigenaars naar hun hulpstuk en trekken het aan. Een primeur.

Het was de 24-jarige ergotherapeut Rune Timmerman die met het idee op de proppen kwam. "Ik zie in het revalidatiecentrum van het UZ hoe er veel gedaan wordt met kinderen, maar veel minder met volwassenen", vertelt ze. "Dus sprak ik regisseur Klaas De Roo van Studiomoscou aan om dit theaterstuk te maken. Al hebben de 11 acteurs en de muzikant, die allemaal één of meerdere amputaties ondergingen, heel veel inspraak gehad. Alleen zij weten immers wat ze kunnen en willen tonen, en hoe het echt voelt om te leven na een amputatie."





In de groep heerst een fantastische dynamiek. Leeftijd en afkomst spelen geen rol. Van de trucker die beide benen verloor bij een ongeval tot de vrouw die als puber zélf besliste haar been te laten weghalen na botkanker: allemaal kennen en erkennen ze elkaars problemen. Ze vinden - letterlijk en figuurlijk - steun bij elkaar.





"Bedoeling is om mensen met en zonder prothese dichter bij elkaar te brengen", vertellen de acteurs. "Om te tonen hoe het is, te leven met een vervangstuk. En vooral, om dat bespreekbaar te maken. Op zich is een prothese niks anders dan een bril. Van een bril kijkt niemand nog op, maar de drager heeft die ook nodig", klinkt het laconiek.





Sofie Van de Voorde (39) uit Wachtebeke werd 4 jaar geleden na een ongeval wakker zonder onderbeen. De Gentse Krista Bracke (49) verloor door een vleesetende bacterie beide onderbenen en de helft van een hand. Ilse Vergaege (42) uit Aalter besliste als tiener zelf dat haar been eraf moest, na 2 jaar sukkelen na botkanker. Ook Hendrik Deneckere (46) uit Oostende moest zijn been afstaan, na een infectie bij een knieprothese. Allemaal hebben ze een ander verhaal, maar dezelfde problemen. Pijn is een rode draad geweest. "Mensen beseffen niet dat het leven na een amputatie nooit meer hetzelfde wordt. Een prothese blijft een hulpstuk. Voor ons begint het 's ochtends al, uit bed springen gaat niet meer. Ook de pijn blijft dikwijls. En mensen overschatten soms ons kunnen. Ja, met een prothese kan je weer stappen. Maar lang stappen gaat niet meer. Kasseien en gladde voetpaden zijn onoverkomelijke obstakels."





Doorzetters

Dergelijk theaterstuk werd nooit eerder gemaakt in dit land. Maar alle acteurs kijken er enorm naar uit. Het is een deel van hun verwerkingsproces, en een kans om te tonen wat ze wél nog kunnen. Want één ding hebben ze gemeen: het zijn absolute doorzetters met een positieve ingesteldheid.





Het stuk is maandag en dinsdag te zien in de Minardschouwburg, om 20 uur. Tickets (12 euro) of steunkaarten (10 euro) via aportickets@outlook.com.