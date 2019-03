Theaterkathedraal houdt uitverkoop: “Zelfs de regisseursstoel van Jenny Tanghe mag weg” Sabine Van Damme

12u13 0 Gent In de Sint-Coletakerk, door theatermaker Stijn Brouns omgedoopt tot Theaterkathedraal, wordt komend weekend een grote uitverkoop gehouden. Van volledige jaren ’50 cafés tot zelfs de regisseursstoel van Jenny Tanghe, alles moet weg. “Er moet een frisse wind waaien”, vindt Brouns.

“De massa aan materiaal die koop aangeboden wordt dit weekend is eigenlijk niet te overzien”, zegt Stijn Brouns. “Ik heb 2 schuren, 2 toneelateliers, 2 garageboxen en een magazijn leeg gemaakt. En werkelijk alles mag de deur uit, aan kringwinkelprijzen. Een jukebox uit de jaren ’60, cinemastoelen van de jaren ’50, schilderijen, radio’s, klokken, heiligenbeelden, kloostermeubels, toneelkostuums, vintagemeubilair, antiek, brocante, we hebben letterlijk àlles staan. En het moet allemaal weg. Het enige wat ik zelf ga houden is het privé-archief van Jenny Tanghe, 6.000 boeken en foto’s. Dat is voor het Amsab later.”

“Nee, uiteraard houden we er niet mee op. Maar ik had altijd verwacht met de theaterschool in een fris, modern gebouw terecht te zullen komen. Nu zitten we dus in een kerk. Vintage is prachtig, maar komt hier niet tot zijn recht. Het is donker bij donker en oud bij oud. Het is allemaal grijs en bruin en er zit geen kleur in. Dus hebben we beslist om alles buiten te gooien en te herbeginnen. Het moet leuker, lichter en jonger worden, met moderne banken en een gezellige bar. En uiteraard met de beschermde heiligenbeelden, die moeten blijven staan.

De Theaterkathedraal in de Sint-Coletastraat (vlakbij de Heuvelpoort) zwaait dit weekend de deuren open op zaterdag én zondag, van 10.30 tot 18 uur, en zal dan een gigantische markt zijn. De opbrengst van de verkoop gaat naar de werking van het Theater- en Filminstituut.