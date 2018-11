Theatergezelschap BRT speelt ‘De Meiden’ Yannick De Spiegeleir

12 november 2018

In Theater Box kan je deze maand gaan kijken naar de opvoering ‘De Meiden’ van door theatergezelschap BRT. Zoals steeds speelt BRT (Belgische Repertoire Theater) in het knusse Theater Box, de kleinste theaterzaal van Gent en omstreken. Ook het opnieuw verkozen liberaal gemeenteraadslid Mieke Bouve krijgt een rol in De Meiden. De andere rollen worden gespeeld door Katrijn Govaert en Heidi De Grauwe. De Meiden is een toneelstuk van Jean Genet gebaseerd op de waar gebeurde geschiedenis van de zusters Papin die in 1933 hun mevrouw vermoordden. De regie is in handen van Paul Ooghe. Er zijn voorstellingen op 23, 24, 29 en 30 november en op 1, 7, 8,14 en 15 december telkens om 20 uur. Tickets kosten 18 euro. Jongeren onder 18 jaar en 65-plussers betalen slechts 15 euro. Reservaties zijn mogelijk via www.BRTGent.be of 0486/65.19.00.