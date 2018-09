Theater Scala overleeft nauwelijks BENEFIET OM UITBLIJVEN SUBSIDIES OP TE VANGEN SABINE VAN DAMME

04 september 2018

02u35 0 Gent Het water staat Theater Scala aan de lippen. Het zat al in slechte papieren, en dan vielen de Gentse Feesten nog eens dik tegen. Bovendien staan de door de stad beloofde subsidies on hold. De Gentse culturele wereld organiseert een benefiet.

Bijna negen jaar al houdt Theaterplatform Theater Scala in de Dampoortbuurt open, zonder subsidies. De stad verbouwde het vroegere bankkantoor tot een mooi theatercomplex, en gaf dat dan in erfpacht aan Theaterplatform. "Nee, we betalen geen huur, en ja, we verhuren de zalen", zegt bezieler Johan Van Hoorde. "Het is dus niet dat er geen geld binnenkomt. Maar alle kosten zijn ook wel voor onze rekening. Het kadastraal inkomen is een heel zware last, en na 9 jaar beginnen hier heel wat zaken kapot te gaan. Ik denk maar aan de pomp voor de luchtcirculatie. We hebben het financieel heel moeilijk. Dan zijn de Gentse Feesten ook nog eens dik tegengevallen. Door het succes van de Rode Duivels gaven de mensen hun geld liever uit aan bier dan aan theatertickets. Ook het mooie weer speelde ons parten. We hebben de laatste Gentse Feesten 1.000 tickets minder verkocht. We hebben in die periode bijna 25.000 euro minder verdiend dan verwacht. We moeten ook opletten met de keuze van onze stukken, omdat het publiek ouder wordt. Hadden we in 2006 extra voorstellingen voor een stuk van Romain Deconinck, dan krijgen we nu zelfs de zaal niet meer vol."





In december vorig jaar beloofde de stad 340.000 euro subsidie aan Theaterplatform, maar die had consequenties. Er zou een nieuwe beheerstructuur komen, waardoor Theaterplatform - die de Scala heeft opgestart - niet meer aan het roer zou staan. "Daar hebben we feestelijk voor bedankt", zegt Van Hoorde boos. "We hopen onze situatie te kunnen rekken tot na de verkiezingen, zodat we met een nieuw stadsbestuur aan tafel kunnen zitten. Politiek interesseert ons niet, wij willen gewoon theater maken en mensen blij maken. Maar wij verdienen het niet om hier buiten gezet te worden."





Hartverwarmend

Ondertussen hebben artiesten het heft in handen genomen. "Gus Roan stelde voor een benefiet te organiseren. Heel wat artiesten treden hier komende zaterdag op: Loes Van den Heuvel, Veerle Malschaerts, Kurt Burgelman en Fred Geirnaert, The Foley's Sessioneers en vele anderen. Tickets kosten 12 euro. De 25.000 euro die we nodig hebben, gaan we daarmee niet ophalen, maar alle beetjes helpen. Het is hartverwarmend dat zoveel mensen voor ons in de bres springen."





Cultuurschepen Annelies Storms (sp.a) reageert: "Voor mij zijn de gesprekken nog lopende. Wij wachten op een reactie van Theaterplatform op ons voorstel".





Het benefiet zaterdag start om 19.30 tot 1 uur. Info en tickets: www.scalaplatform.be