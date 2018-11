Theater Magie brengt Gentse onderwaterpoppenkast Extra reeks schoolvoorstellingen in januari Sabine Van Damme

26 november 2018

16u04 0 Gent Speciaal voor de Week van ’t Gent haalt Jean-Pierre Maeren met zijn Poppentheater Magie ‘Prinses met een Staartje’ van onder het stof. Dat verhaal speelt zich af onder water, als een soort opvolger voor De Kleine Zeemeermin. De schoolvoorstellingen voor december zijn al uitverkocht, maar in januari volgt nog een reeks.

Jean-Pierre Maeren speelt elk weekend met zijn Poppentheater op de zolder van de Sint-Pietersabdij, voor kinderen van 5 tot 95 jaar oud. Meestal herwerkt hij bestaande sprookjes, of soms vindt hij ze ook gewoon uit. Maar altijd vertelt hij ze in ’t Gents. “Speciaal voor de Week van ’t Gents spelen we in december ook schoolvoorstellingen”, vertelt hij. “Dan kom ik eerst als ‘Bewaker Hubert van Beneden’ drie minuten plezante Gentse les geven aan de kinderen. Zo leren ze toch snel een paar woorden Gents.”

“Het verhaal zelf is natuurlijk ook in ’t Gents. Speciaal aan Goudhaartje is dat het helemaal onder water wordt gespeeld, in een aquarium. Al kan dat ook visueel bedrog zijn natuurlijk, met poppenspel weet je nooit”, knipoogt hij. “In elk geval, Prinses met een Staartje is voor kinderen vanaf 5 jaar, maar het is ook voor volwassenen plezant, omdat er heel veel figuren meespelen die op bekende Vlamingen gelijken.”

Prinses met een Staartje werd gemaakt voor de 65ste verjaardag van Magie, maar wordt nu dus hernomen. Speciaal is dat de dochter van Maeren achter de schermen meespeelt, maar net als Maeren zelf is ook zij dus niet te zien voor het publiek. Prinses met een Staartje speelt nu zaterdag en zondag op de abdijzolder om 14.30 uur, maar daarna is er ook een reeks schoolvoorstellingen op vrijdag. “Maar die reeks is al helemaal uitverkocht”, zegt Maeren, “en omdat er nog vraag was, hernemen we in januari. Hoeveel keer, dat zal van de vraag afhangen. Er kunnen 130 mensen per voorstelling binnen.”

Scholen die geïnteresseerd zijn in het magische verhaal van Magie, kunnen contact opnemen met de Dienst Cultuur van de stad Gent, via Gentinfo@stad.gent of 09/210 10 10.