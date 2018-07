The Scabs maken misser van 20 jaar geleden goed 18 juli 2018

02u52 0

Gisteren was de nacht van de grote namen op de Gentse Feesten. Sint-Baafs had naar jaarlijkse gewoonte Christoff, op Boomtown stond Absynthe Minded en The Scabs speelden de Korenmarkt plat. Die laatsten stonden zo'n 20 jaar geleden ook al op de Feesten, maar toen ontploften twee mengpanelen tijdens hun set.





Boomtown moest door de massaal toegestroomde fans het plein afsluiten toen de show van Absynthe Minded begon. (EDG)