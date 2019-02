The New York Times lyrisch over Gent Sabine Van Damme

28 februari 2019

22u12 0 Gent Het prestigieuze Amerikaanse dagblad The New York Times heeft een online artikel in de categorie reizen gewijd aan Gent. En daarin staan alleen maar superlatieven en lyrische beschrijvingen. Samengevat: vergeet Brugge, ga naar Gent!

‘36 uren in Gent’, titelt het artikel. Met als aanheft: “Brugge! Iedereen die naar het Vlaams-sprekende deel van België reist, snelt rechtstreeks naar die legendarische stad, met zijn middeleeuwse kern, kanalen en moules frites. Maar minder dan 30 mijl naar het oosten verbergt de minder bezochte stad Gent elk van die kwaliteiten, en nog veel meer.”

De auteur noemt de Artevelde stad politiek links, milieuvriendelijk en een tikje Bohemien. Hij bewierookt de waterlopen, de torenspitsen, de musea en zelfs de kasseistenen. Hij bezocht onder meer het Design Museum, het MSK en het SMAK, het Gravensteen en de Holy Food Market, en tal van Gentse restaurants. Hij is in de wolken over de culinaire diversiteit en de prijs die je daarvoor betaalt, is lyrisch over het Patershol en de graffiti van ROA, bewierookt het Lam Gods en de Gentse cocktailbars. Kortom, zeker een bezoekje waard. Als de Amerikanen nu nog niet overtuigd zijn…