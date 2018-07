The Green is dit jaar eerder The Yellow 18 juli 2018

The Green, het lapje groen voor de Stadshal ligt er door de aanhoudende droogte maar geel bij. Maar gras of geen gras, het blijft de plek voor wie tussen het feestgedruis even wil ontspannen. Het ziet er trouwens naar uit dat The Green nog een stukje geler zal worden, want regen lijkt voorlopig uit te blijven. Volgens de huidige voorspellingen blijft het zonnig tot het einde van de Feesten. Enkel een heel lokaal buitje kan nog een millimetertje regen geven. Het is ook minder goed nieuws voor feestvierders met een gevoelige neus, want het klassieke feestenaroma hangt nu al over de stad. (EDG)