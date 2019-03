The Fallen Angels viert 20 (en ook bijna 40)-jarig bestaan “Met internet kan je alleen concurreren door van je shop een belevenis te maken” Sabine Van Damme

31 maart 2019

16u29 0 Gent De winkel ‘The Fallen Angels’ is een begrip in Gent. Eigenlijk zijn het twee winkels, met dezelfde naam, onder één dak maar met twee deuren. De rechterkant, waar Ganesha Vancoillie de plak zwaait, viert op 1 april haar 20ste verjaardag. De linkerkant, met Ganesha’s mama Isabelle Steel aan het roer, bestaat bijna 40 jaar. Weinig winkels houden het zo lang vol.

Zoals veel goede dingen is The Fallen Angels eigenlijk per ongeluk ontstaan. “We waren verhuisd naar de Jan Breydelstraat, en mama was van plan daar een winkel te openen met vintage kledij”, vertelt Ganesha. “Maar toevallig belandde ze toen tijdens een reis naar Portugal op een markt met oud speelgoed. Ze heeft dat allemaal opgekocht. Zo is The Fallen Angels dus geen kledingzaak, maar een winkel met vintage spullen geworden, nu bijna 40 jaar geleden. Heel snel kwam ook oud schoolmateriaal, en een lading heiligenbeelden in de collectie. Daarvan komt de naam van de winkel trouwens, The Fallen Angels. Al het gerief in de oorspronkelijke shop dateert van de periode begin 1900. Er zijn oud postkaarten, poppen, beelden, zelfs doodsprentjes.” (lees verder onder de foto)

De rechterkant van de zaak werd in de beginjaren verhuurd. Daar huisde onder meer een bekende cocktailbar. “Later is mijn zus Devi-Shri in die een winkel met oude posters begonnen. Maar het was haar ding niet, en ze is ermee gestopt. Ik werkte toen al vier jaar in een babywinkel en had het daar ook wel gezien. Dus heb ik de rechterkant overgenomen. Al snel heb ik er heel wat bijgenomen, omdat ik merkte dat studenten – toch een deel van ons publiek – niet het budget hebben om vintage te kopen. Dus zijn er nu ook nieuwe dingen, leuke spulletjes, en sinds 14 jaar zelfs een eigen collectie van posters, kaartjes en stoffen draagtassen, en alles van pakweg eind 1800 tot de jaren ’70. Allemaal dingen die ik zelf graag zie en waar je vrolijk van wordt. Iemand noemde mijn shop ooit als een ‘snuisterparadijs’, en dat beschrijft misschien nog het beste wat het is.”

Dat, en een oord van vrolijkheid. Want zo rustig en gereserveerd Isabelle Steel is, zo uitgelaten en extravert is haar dochter. Ganesha is een fenomeen op zich. Wie de winkel binnenstapt krijgt meteen een stortbad optimisme over zich heen, en niemand stapt buiten zonder een ‘lekstok’, een spreuk, een foto op Instagram en een roze wolk in zijn zakken. Kom geregeld langs en je krijgt daar helende stenen en een portie karma bovenop. Heel veel mensen komen dan ook gewoon langs om ‘een klapke’ te doen.

Iemand noemde mijn shop ooit als een ‘snuisterparadijs’, en dat beschrijft misschien nog het beste wat het is. Ganesha Vancoillie

Op 20 jaar tijd zag Ganesha veel veranderen. “De grootste vijand van de winkels is het online shoppen. Los van het feit dat het ecologisch onverantwoord is om overal pakjes te laten leveren, kost het heel wat winkeliers ook hun inkomen. Mensen kijken, zoeken, passen in winkels, scannen de barcodes, kopen niks en zoeken dan dezelfde spullen op internet voor misschien enkele euro’s minder. Maar zo maak je de middenstand dus kapot. Ikzelf heb daar minder last van, de spullen die je hier vindt, staan niet op pakweg Bol.com. Maar de beste manier om internet de pas af te snijden, is van je winkel een belevenis maken. Mensen komen hier een praatje slaan. Ik praat met iedereen, ik herken mijn klanten ook als ze een jaar niet meer geweest zijn, sommige klanten zijn zelfs vrienden geworden. Er hangen gratis smiley’s aan de deur, ik doe veel met Instagram en Facebook, en breng sowieso een positieve noot voor al wie hier binnen stapt. Mensen appreciëren dat wel.” Ook de straat is in al die jaren veel veranderd. “Als kind speelden we hier gewoon buiten op straat. Toen was dit nog een straat vol antiquairs. Er blijven er weinig over van toen ik hier als kind rondhuppelde. En ja, het invoeren van het circulatieplan, dat hebben we gevoeld. Alle handelaars hebben dat gevoeld, al op de eerste dag. Maar het is iets waar je moet mee omgaan, er is geen weg terug. Gent is wél nog bereikbaar, en we moeten er gewoon het beste van maken. Dat is ook wat we doen met het online platform van Gentse handelaars, en met het merk ‘Buy Eat Drink Local, ondernemen in Gent is wijs’. Dat is ook echt zo. Gent is gewoon de max.”