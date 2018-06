The Box is succesverhaal 19 juni 2018

In de Dampoortstraat stelt de stad een pand ter beschikking voor starters die hun concept willen uittesten. Alles is ingericht en klaar voor gebruik. En dat slaat aan, zo blijkt uit cijfers die raadslid Guy Reynebeau (sp.a) opvroeg bij economieschepen Mathias De Clercq (Open Vld) . "Van januari tot eind juni waren 23 van de 26 weken ingevuld", zegt die. "Een bezettingsgraad van nagenoeg 90%, wat in dezelfde lijn ligt als het gebruik in 2017. In de eerste helft van 2018 zullen 55 ondernemers gebruik hebben gemaakt van The Box. Sinds de opening gaat het om meer dan 125 ondernemers. Minstens 3 gebruikers hebben nu een eigen zaak." (VDS)