The Beast van 45 meter lang raakt niet op Sint-Pietersplein 06 april 2018

Zoals al enigszins te vrezen viel, zal 'The Beast' deze paasvakantie niet meer neerstrijken op het Sint-Pietersplein. De 45 meter lange opblaasbare dinosaurus waar men kan doorwandelen zit vast in Litouwen.





"De firma die de dinosaurus bezit, meldt dat er problemen zijn aan de grensovergang in Litouwen. Het event op het Sint-Pietersplein wordt geannuleerd", laat de stad weten. Oorspronkelijk had men gehoopt om The Beast met wat vertraging in te kunnen schakelen. Op dat ogenblik was de eigenaar nog in de veronderstelling dat het probleem aan de grens eenvoudig kon rechtgezet worden. Het ging om een fout ingevuld document. Intussen is duidelijk dat het niet meer haalbaar is om The Beast nog in de paasvakantie in Gent te krijgen.





Nog dit jaar

De jeugddienst vindt het bijzonder jammer. "We merkten dat de komst van The Beast heel wat enthousiasme losweekte bij kleine en minder kleine Gentenaars. Maar uitstel is geen afstel. De stad Gent engageert zich om The Beast dit jaar nog naar Gent te halen. We bekijken op dit moment met de leverancier wat mogelijk is", zegt kindersecretaris Tine Van Acker.





The Beast was een onderdeel van de Jong & Wijze maand. De andere evenementen, zoals bubblevoetbal en zaklopen, gaan wel door. Meer info op https://ookmijn.stad.gent/jongenwijs/agenda (EDG)