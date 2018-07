Testproject met scanwagen afgelopen 04 juli 2018

Door de aanrijding van de parkeerscanwagen op het kruispunt van de Constant Dosscheweg met de Watersportbaan is het testproject van het Gents Mobiliteitsbedrijf een dag eerder dan voorzien gestopt. Of er een vervolg aan wordt gebreid is voorlopig nog onduidelijk. "We moeten nu de resultaten van de evaluatie afwachten", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. "We moeten zien of het systeem werkt en wat de positieve punten waren." (JEW)