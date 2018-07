Terreurniveau 3 blijft (uit vrije wil) aangehouden VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN FEESTZONE BLIJVEN DEZELFDE ALS VORIG JAAR SABINE VAN DAMME

04 juli 2018

02u41 0 Gent Wie wil komen feesten, moet dat veilig kunnen doen, vinden Stad en politie. Dus kiezen ze ervoor om alle maatregelen van terreurniveau 3 toe te passen, ook al staat het in ons land momenteel officieel op niveau 2. "Veel verandert er niet tegenover vorig jaar, we hebben toen een goed draaiend veiligheidsplan uitgerold", zegt Feestenschepen Christophe Peeters.

Wie zich de veiligheidsmaatregelen van vorig jaar op de Gentse Feesten nog herinnert, hoeft niets extra in te studeren. Eigenlijk blijft zo goed als alles bij het oude. "Dat wil zeggen dat rugzakken niet verboden zijn, maar wel afgeraden worden", zegt Feestenschepen Peeters. "Wie met een rugzak rondloopt, kan ten allen tijde gecontroleerd worden door de politie. Als dat voorvalt, werk gewoon mee. Het gaat om de veiligheid van iedereen."





Naar de Gentse Feestenzone komen, wordt opnieuw een avontuur. Met de auto komen is sowieso al geen goed idee, maar ook wie met tram, fiets, bus of zelfs te voet komt, zal de veiligheidsmensen tegenkomen. Er worden opnieuw acht 'poorten' rond de stad gebouwd. Die komen aan de Limburgstraat, de Sint-Michielshelling, de Drabstraat, de Rekelingebrug, de Geldmunt, de Ottogracht, de Steendam en de Keizer Karelstraat. Die poorten gaan dagelijks dicht om 13 uur, dan moeten leveranciers de stad uit zijn, en zal ook het openbaar vervoer uit het centrum geweerd worden. Alleen wie naar een hotel naar het centrum moet, krijgt een uitzondering. "Maar ook de 'hotelroute' staat niet meer dag en nacht open", zegt Peeters. "In overleg met de politie hebben we nu ook hier een einduur vastgelegd. Tot 19 uur kan je de hotels bereiken, daarna is het niet meer mogelijk, omdat het ook gewoon niet meer verantwoord is met al dat volk dat dan in de straten loopt."





Bodycams

De politie zal ook dit jaar opnieuw massaal aanwezig zijn, zichtbaar en onzichtbaar. De camera's filmen de volledige Feestenzone, en de politie houdt die camera's ook live in de gaten. Als er ergens nog maar onrust ontstaat, worden de ploegen in de straten onmiddellijk daarheen gestuurd, om alles te ontmijnen nog voor er echt problemen zijn. Dat is een systeem dat al jaren werkt. Voor het eerst zullen vijf flikken ook bodycams dragen, om hun acties te filmen. Daarnaast is er ook opnieuw bijstand van federale ploegen én van de politiehelikopter. Ten slotte zullen er ook - net als vorig jaar - 'vliegende' patrouilles worden rondgestuurd die het verkeer rond de feestenzone grondig kunnen controleren. Dat gebeurde vorig jaar onder meer aan de Zuid en aan de Dampoort, en er werden zelfs drughonden ingezet.





Behalve politie worden ook op alle pleinen stewards ingezet, of gewoon medewerkers van organisatoren die voor de veiligheid op hun eigen plein zorgen. Elk plein heeft ook een eigen noodplan, voor mocht er toch iets gebeuren. Iedereen is er klaar voor, iedereen die wil feesten is welkom, en hopelijk blijft er tegen de Feesten ook nog wat zon over.