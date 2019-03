Terrasjes op de Vlasmarkt, maar waarschijnlijk pas na de Gentse Feesten Op langere termijn krijgen Sint-Jacobs en de Vlasmarkt een volledig heraanleg Erik De Troyer

28 maart 2019

17u22 3 Gent Over enkele maanden kan men op de Vlasmarkt voor het eerst een terrasje doen. De cafés Aap, Giraf, Gloria en Zeppos vroegen een terras aan de stad en intussen loopt er een openbaar onderzoek om dat te realiseren. De werken zijn een voorloper van de volledige heraanleg van de Vlasmarkt en Sint-Jacobs.

Vorig jaar kreeg de andere kant van de Vlasmarkt al een kleine opknapbeurt. Daar kwam een trappenpartij voor de Charlatan, Kinky Star en Bar des Amis, maar ruimte voor terrassen is er niet. Er zijn hooguit enkele bankjes die tegen de muur staan en die vaak gebruikt worden. Aan de overkant van het plein kan het nu wel.

“We zijn zeer tevreden dat we een terras voor onze deur krijgen”, zegt Bart Baele van Aap en Giraf, de twee aanpalende cafés met dezelfde uitbaters. “Sinds de invoering van het algemeen rookverbod in de horeca kunnen klanten niet anders dan voor de deur roken. Dat veroorzaakte wat wrevel bij de taxichauffeurs die voor onze deur hun standplaatsen hebben. Dat kan ook moeilijk anders, als er 200 man zo kort bij mekaar staat. De terrassen zullen de situatie veel aangenamer maken. We zullen een terras krijgen van zo’n drie meter diep en de breedte van onze handelszaak.”

De taxichauffeurs zelf behouden een drietal standplaatsen aan de terrassenzone. “Door de parkeerplaatsen aan het Walter De Buckplein te herschikken, zullen daar extra parkeerplaatsen voor taxi’s gecreëerd worden”, klinkt het bij schepen Filip Watteeuw (Groen).

Groen

Opvallend: in de plannen is ook ruimte voor groen. “Of dat bomen worden of planten, is nog niet duidelijk. We hebben wel gevraagd om eventuele bomen niet te groot te maken. We willen tijdens de Gentse Feesten onze tenten nog kunnen opzetten”, zegt Bart Baele.

Om alles in te plannen, moest rekening gehouden worden met de bussen van De Lijn die uit de Belfortstraat richting Vlasmarkt moeten kunnen draaien. Daarvoor werden simulaties van draaiende bussen gebruikt.

Autoluwer?

De terrassen komen er in afwachting van een groter plan om zowel de Vlasmarkt als de hele zone rond Sint-Jacobs een nieuwe inrichting te geven. “Maar dat is een plan op langere termijn. Daar kunnen we nog geen datum op plakken ”, klinkt het op het kabinet van schepen Watteeuw. “Hoe dan ook, zijn alle horecazaken daar vragende partij om een écht bruisend en aangenaam plein te creëren. Of het dan autoluwer wordt, is nog niet beslist.”

De kans lijkt wel klein dat de terrassen er nog voor de Gentse Feesten staan. De komende maand loopt het onderzoek nog, waarna een bestek moet uitgeschreven worden en een aannemer aangesteld.