Termont ‘teleurgesteld in hoe men omgaat met jonge criminelen’ Sabine Van Damme

13 november 2018

09u36 0 Gent Uittredend burgemeester Daniël Termont haalde gisteren nog eens uit naar ‘het systeem’, en dan meer bepaald naar hoe justitie omgaat met jonge criminelen. “Onze politie pakt hen op, maar justitie laat hen gewoon weer vrij, nog voor onze flikken hun papierwerk klaar hebben.”

De verzuchting van Termont kwam er naar aanleiding van een vraag van Elke Sleurs (N-VA) over de geweldplegingen in parken de voorbije weken. In het Zuidpark werd een 13-jarige overvallen door iets oudere kinderen, in het Groene Valleipark werd een man beroofd en voor dood achtergelaten. “Onze flikken zijn heel vaak aanwezig in het openbaar groen, en doen er alles aan om de veiligheid te garanderen”, antwoordde Termont.

Waarna hij ook nog zei: “Onze flikken doen enorm veel inspanningen om jonge daders te vatten en ze aan het parket over te dragen, maar daar worden ze onmiddellijk gelost, en dat is een fundamenteel probleem. Het gaat om jongeren die met opzet en meermaals baldadigheden uithalen, mensen kwetsen, overvallen zelfs, en wij kunnen daar geen enkel antwoord op bieden. Het is een probleem waar op federaal niveau werk van gemaakt moet worden. Ik ben teleurgesteld in hoe men handelt met minderjarige misdadigers. Er is geen vervolgbeleid en geen plaats in instellingen, en er is een gebrek aan wettelijk kader. Dat is enorm frustrerend voor de politie. Het gaat trouwens niet alleen om minderjarige overvallers, ook minderjarige fietsdieven worden opgepakt en lopen alweer vrij rond terwijl de administratie van de politie nog niet eens rond is. We moeten maatschappelijk bekijken hoe we hiermee om moeten gaan.”