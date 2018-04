Termont pleit: "Geef gemeenteraadsleden halftijds loon" 16 april 2018

Opmerkelijke uitspraak van burgemeester Termont op de commissie Algemene Zaken: "Gemeenteraadsleden van grote steden moet een halftijds loon krijgen, zodat ze zich kunnen toeleggen op hun politieke taken." Het is niet de eerste keer dat Termont dat zegt, het is wel de eerste keer dat hij dat zo expliciet zegt. Meer nog: "Dat is geen gemeentelijke bevoegdheid, maar ik zal mij in mijn laatste half jaar als burgemeester inspannen om dit bij de hogere overheid gedaan te krijgen. De raadsleden kunnen hun taak niet naar behoren vervullen als ze die moeten combineren met een job en een gezin. Er wordt minstens 10 avonden per maand vergaderd, vaak urenlang. Ook omhelst de besluitvorming van een stad als Gent vele honderden bladzijden documenten. Verkozen raadsleden moeten de tijd hebben die door te nemen, daarom zouden ze zich halftijds moeten kunnen terugtrekken uit hun job, en daar ook voor betaald worden." (VDS)