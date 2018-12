Termont: “Niet de bedoeling dat er nog meer Roma-kampen bijkomen” Burgemeester laat onderzoeken of ongewenste Roma verbod kunnen krijgen om Gent te betreden Erik De Troyer

18 december 2018

11u49 0

Burgemeester Daniel Termont (sp.a) wil een groep Roma de toegang tot Gent ontzeggen. Hij heeft Sogent opdracht gegeven om juridische stappen te ondernemen. “Het gaat om een groep ‘niet-geselecteerde’ Roma die niet toegestaan worden in het kamp aan de Hurststraat maar wel al twee terreinen in de buurt inpalmden.

Tijdens de gemeenteraad probeerde Johan Deckmyn (Vlaams Belang) het proefproject aan de Hurststraat te stoppen. Daar mag een groep Roma nog tot september 2019 blijven op een terrein van De Lijn. Op die manier hoopt men een einde te maken aan het eeuwige rondtrekken van terrein naar terrein. Wie mocht blijven werd door de stad geselecteerd. Zij kregen een contract voorgeschoteld met een resem voorwaarden. Zo moest het terrein netjes blijven, mag de groep niet uitbreiden, enzovoort. Zowel Vlaams Belang als N-VA kaartten aan dat aan die voorwaarden niet voldaan werd.

Termont wou het project niet opgeven. “Het aantal caravans is vandaag nog geteld en er zijn er geen bijgekomen. Wel zijn de betonnen blokken verschoven met toestemming van de stad om de caravans die er niet mochten blijven de kans te geven te vertrekken”, aldus Termont. Over het enorme probleem van sluikstorten zei Termont dat het niet de schuld was van de Roma. “Er is afval achter gelaten door zij die niet-geselecteerd werden. De blijvers zijn zo goed geweest om dat afval te verzamelen en in de container te gooien. Op die plek is er al jaren een sluikstortproblematiek. Er zijn mensen die met de wagen naar daar rijden om te sluikstorten en de schuld op de Roma steken”, aldus Termont.

Het project aan de Hurtstweg blijft dus. Wie niet meer welkom is zijn de niet-geselecteerde Roma. “Er was een groep die eerst opdook aan de Tapuitstraat en daarna aan de Meeuwstraat. Ze stonden telkens op gronden van stadsontwikkelingsbedrijf Sogent. Zij startten gerechtelijke stappen om hen van de terreinen te verwijderen. We willen niet dat het project aan de Hurstweg aanzet tot nog meer caravanbewoning elders in Gent. Daarom heb ik Sogent gevraagd om via hun advocaat af te dwingen dat die groep niet meer in Gent mag komen. Lukrake ongecontroleerde kampen zijn uit den boze”, zegt Termont. De groep in kwestie is inmiddels vertrokken. Waar naartoe is niet duidelijk.

“Het project aan de Hurstweg is een experiment”, voegt Termont nog toe. “Het project kan alsnog falen maar het zou niet correct zijn dit oordeel nu al te vallen, zo kort na de start van het project.”

Het terrein was door de vele regen herschapen tot een modderpoel. Daarom heeft de stad een verharding laten aanbrengen op het terrein. Dat geeft ook Ivago de mogelijkheid om het terrein op te rijden.