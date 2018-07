Termont met het lijf van Bacchus 17 juli 2018

De meesten die er staan zien het niet, maar de Vlasmarkt is best een idyllisch oord. Dit jaar is boven alle cafés een banner gemaakt, met karikaturen van allerlei bekende mensen. Er zijn er die ons verlaten hebben, zoals Walter De Buck en Stephen Hawking. Maar er zijn ook lokale helden. Boven bar Jos hangt een tekening van een poedelnaakte Termont, gedragen door Rudy Coddens, Christophe Peeters en Mathias De Clercq, die ook al niet veel aan hebben. "Maar 't is het lijf van Bacchus met mijn kop erop", verzekert Termont. "Want Bacchus is klein geschapen." (VDS)