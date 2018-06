Termont en co leren reanimeren 29 juni 2018

02u34 0 Gent Het bijna-voltallige schepencollege heeft gisteren van het Rode Kruis een les in reanimeren gekregen. Levensnoodzakelijk, en nuttig voor iedereen is dat. Alleen Christophe Peeters en Martine De Regge ontbraken. De les leverde alvast leuke taferelen op.

In het Oostenrijks salon van het Stadhuis legde Wim Vandermeersch van het Rode Kruis 5 reanimatiepoppen op de grond, en vertelde dan aan het quasi-voltallige schepencollege, inclusief de burgemeester, wat je moet doen als iemand onwel wordt. En dan mochten ze zelf proberen. Eerst moet je iemand luid aanspreken en stevig bij de schouders nemen. Annelies Storms deed dat alvast veel te braaf. En dan volgde het echte reanimatiewerk. Rudy Coddens, met zijn achtergrond in de verpleegkunde, wist er uiteraard al weg mee. Wie gereanimeerd wil worden door Sven Taeldeman, Filip Watteeuw en de burgemeester beschikt maar beter over een stevig borstbeen. Tine Heyse en Elke Decruynaere pakten het dan weer iets te voorzichtig aan. "Maar gelijk wat je doet, het is altijd beter dan niets doen", aldus de wijze les van het Rode Kruis. Het college bleek wel een erg geïnteresseerd publiek. Ook met een AED-toestel (defibrillator) leerden ze werken. Als de verkiezingen op 14 oktober té spannend worden, kunnen de schepenen alvast elkaar uit de nood helpen. (VDS)