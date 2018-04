Termont dreigt met strenge maatregelen tegen Overpoortstraat 25 april 2018

Na de open brief van de caféuitbaters van de Overpoortstraat aan burgemeester Termont, heeft die laatste een antwoord geformuleerd. Hij schreef ook een open brief, waarin hij geen woord terugneemt van wat hij eerder zei. "De caféuitbaters hebben nog geen enkele concreet voorstel rond veiligheid geformuleerd. Ze denken alleen aan commerciële belangen, aan het verkopen van nog meer pinten. Cafés die comazuipen faciliteren, daar zal ik mij blijven tegen verzetten", klinkt het. Termont benadrukte dat niet de studenten het probleem vormen, maar wel crapuul dat naar de Overpoort afzakt, specifiek om te stelen en te dealen. Hij zegt ook dat het om drie cafés gaat, die telkens voor problemen zorgen. "Als de situatie daar niet snel verbetert, zal ik andere maatregelen nemen die binnen mijn bevoegdheid als burgemeester liggen", dreigt hij. Termont kan cafés voor een bepaalde periode laten sluiten, wat hij eerder al deed met Decadance in de Overpoort. (VDS)