Tentoonstelling rond zelfdoding in Shoppingcenter Zuid 05 september 2018

Voor het eerst in ons land wordt een tentoonstelling georganiseerd rond het thema zelfdoding. Die start op vrijdag 7 september, en is gratis te bekijken in het atrium van het Shoppingcenter Gent Zuid. 'Hey hoe gaat het?' ijvert voor preventie van zelfdoding door jongeren in Vlaanderen. Met het initiatief Doorsopenday.be wenst de vzw Tout Bien - okidoki werk te maken van een samenleving waarin mensen terug de deuren openzetten voor elkaar en met elkaar spreken. Voor het project werd de kunstenaar Jean Ayawo Koumy aangesproken en werd een labyrint gecreëerd met 12 geschilderde deuren en met 21 divers aangeklede poppen. De tentoonstelling kadert in de missie van de VZW die het taboe wil doorbreken dat in onze samenleving heerst rond zelfdoding om zo de Belgische suïcidecijfers terug te dringen naar Europese gemiddelden. Na Gent doet de exhibitie ook andere steden aan. (VDS)