Tentenkamp voor West-Vlaamse klimaatvluchtelingen Sabine Van Damme

01 december 2018

14u57 0 Gent Zondag vindt de Grote Klimaatmars plaats in Brussel, en om daar al even de aandacht op te vestigen bouwde een vriendengroep een tentenkamp op de Korenmarkt.

“Als we niks doen aan ons klimaat, zal de zeespiegel stijgen”, zegt Sofieke Nilis. “Dan zal West-Vlaanderen overspoeld worden, en wordt Gent een kustgemeente. Dat lijkt misschien leuk, maar we zullen dan wel alle West-Vlaamse klimaatvluchtelingen moeten opvangen. En er zijn hier al zo veel West-Vlamingen. Om maar te zeggen: hoog tijd om in te grijpen!”