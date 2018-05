Televisie door autoruit gegooid: parket wil celstraf 23 mei 2018

02u56 0

Stel je maar eens voor: je wil 's morgens de auto nemen naar je werk, maar dat gaat niet. De reden? Iemand heeft een televisietoestel door je voorruit gegooid. Het overkwam een Gentenaar in december 2016. Enkele verdiepingen boven de parking, was een man door de rooie gegaan na een ruzie met zijn moeder. Uit frustratie begon hij allerlei spullen naar beneden te gooien. Ook de televisie, die een auto raakte. De man stond terecht in de correctionele rechtbank. Hij riskeert een halfjaar cel voor opzettelijke beschadiging van een voertuig. Volgens zijn advocaat Jeroen Van Kerrebroeck kan dat niet, aangezien de man de bedoeling niet had om auto's te beschadigen. "Het was een dwaze actie. Maar dwaasheid staat niet in het strafrechtboek", zei Van Kerrebroeck. (OSG)