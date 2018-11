Tekort aan kunstateliers: dertig nieuwe in de maak Erik De Troyer

23 november 2018

De stad Gent geeft de vzw Nucleo een subsidie van 700.000 euro om nieuwe kunstenaars-ateliers te creëren in Sint-Amandsberg. “Vandaag hebben we 170 ateliers die we verhuren aan kunstenaars maar vaak zijn dat tijdelijke projecten waar we na een paar jaar weg moeten. De vraag naar ateliers is vandaag groter dan het aanbod”, zegt Marjoleine Maes van Nucleo.

Elk jaar studeren heel wat kunststudenten af in Gent. Die beginnen dan aan een vaak onzekere carrière als kunstenaar. Sinds 2001 zorgt Nucleo er voor dat kunstenaars een atelier vinden, weg van de onveilige leegstaande panden zonder voorzieningen waar kunstenaars vroeger werkten.

De stad heeft nu 700.000 euro veil om 30 vaste ateliers te creëren aan het Azaleapark in Sint-Amandsberg. Daar kan de vzw een pand kopen dat dan zal opgedeeld worden in 30 permanente ateliers. “Toen ik begon was beeldende kunst wat een achterloper. Er waren weinig voorzieningen om te werken of om tentoon te stellen. We investeren hierin om er voor te zorgen dat de kunstenaars in Gent blijven hangen na hun studies”, legt schepen van cultuur Annelies Storms (sp.a) uit.

Vandaag heeft Nucleo 170 ateliers. Die worden verhuurd voor schappelijke bedragen. De goedkoopste is 50 euro per maand. De duurste -gedeeld door drie kunstenaars – kost 360 euro per maand. Water en verwarming zijn inbegrepen. “Vaak vinden we een stek in leegstaande gebouwen die op een dag een nieuwe functie zullen krijgen. En dan moeten we natuurlijk verhuizen. Momenteel ziet het er naar uit dat we het komende half jaar zo’n 33 ateliers zullen verliezen”, legt Marjoleine uit. “Tegen 31 december moeten we de Leopoldskazerne verlaten. Daar zitten 12 ateliers. In het voorjaar van 2019 moeten we ook weg uit de Onderstraat en het Winston Churchillplein, nog eens 21 ateliers. Dat is het verhaal bij ons. We moeten steeds op zoek naar nieuwe panden. Daarom zijn we ook blij dat we permanente ateliers kunnen bouwen. Die nieuwe ateliers zijn erg nodig want er is ook nog een wachtlijst met 30 kunstenaars. We blijven voortdurend op zoek naar geschikte panden.”

Wie een pand ter beschikking wil stellen van kunstenaars kan steeds contact opnemen met de organisatie via info@nucleo.be.