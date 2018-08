Tegen woensdag geen spoor meer van 4.000 festivalgangers 27 augustus 2018

02u24 0 Gent Het Woodrock-festival op het domein Vyncke-Bovyn in Wondelgem trok dit weekend zo'n 4.000 bezoekers. Nu volgt de opkuis. Tegen woensdag mag er geen spoor meer zijn van de festivalgangers.

Het festival met onder andere Wally, The Lighthouse en Biezebaaze trok zich niks aan van de fikse regenbuien. "We hebben geluk gehad dat de regenbuien laat op de avond kwamen. Ons publiek heeft gewoon regenjassen aangedaan en er zich niks van aangetrokken", zegt organisator Ben Schaumont.





De organisatie gaat er trouwens prat op om het terrein tegen woensdag smetteloos te zullen achterlaten. "We gebruiken enkel inwisselbare bekers waardoor het afval eigenlijk vanzelf naar ons terug komt", zegt Ben. "Als er al iets verplaatst moet worden over het festivalterrein, dan doen we dat zo veel mogelijk te voet. Als er toch auto's over moeten, leggen we rijplaten om het gazon niet te beschadigen. We zullen na het festival zelfs het kleinste beetje afval oprapen. Tegen dinsdag hopen we klaar te zijn, maar we hebben onszelf tijd tot woendag gegeven.





Het festival is gratis. "En we hopen dat zo te houden. Als we steun van de stad blijven krijgen, moet dat zeker lukken", zegt Ben. "Een aantal schepenen zijn een pintje komen drinken en zeggen fan te zijn van ons festival. Dus dat moet wel lukken." (EDG)