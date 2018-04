Tegen drie geparkeerde auto's 03 april 2018

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een 33-jarige automobilist uit Gent in de Blinde Liedenstraat in Ieper heel wat brokken veroorzaakt. V.B. botste er om 5 uur tegen drie geparkeerde voertuigen. Zelf raakte hij niet gewond. (LSI)