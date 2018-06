Tegen boom 23 juni 2018

In de Henry Storystraat in Mariakerke is gisterochtend rond 4.50 uur een wagen tegen een boom beland. De bestuurder zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij raakte lichtgewond aan het hoofd en werd naar het ziekenhuis overgebracht. (DJG)