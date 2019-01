Tegen 2025 wifi in alle gebouwen van UGent: “Oud patrimonium maakt installatie complex” Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

23 januari 2019

12u47 0 Gent Met het project ‘Wifi voor Iedereen’ wil de UGent tegen 2025 volledige wifi-dekking in alle universiteitsgebouwen. De eerste twintig gebouwen kregen in 2018 wifi en dit jaar volgt een nieuwe groep van negentien panden. “Vooral in oude gebouwen met dikke muren is volledige dekking voorzien niet evident.”

Eind 2017 maakte de UGent in haar meerjarenbegroting middelen vrij om gespreid over zeven jaar volledige wifi-dekking te installeren in al haar gebouwen. Het Pand, de Plateau, de S2 van Campus Sterre, het gebouw voor Regeltechniek op het Tech Lane Ghent Science Park - Campus A in Zwijnaarde en de D1-hoogbouw van Campus Merelbeke beten de spits af, maar later in 2018 volgden nog eens vijftien gebouwen. Daardoor geniet iedereen ook van wifi in één of meerdere gebouwen van de Campus Ledeganck, Boekentoren, Aula, Tweekerken, Dunant, Ufo, Coupure, Sterre, UZ Gent en Heymans, en aan de Begijnhoflaan.

Voor 2019 staan nog eens negentien nieuwe gebouwen op de planning. Die bevinden zich zowel op de bovenstaande campussen als op andere, zoals Campus Mercator en Proeftuin. “De gebouwen die in 2018 of 2019 als eerste aangepakt werden of worden, zijn gekozen omdat er veel les- of werkactiviteiten plaatsvinden, om zo snel mogelijk veel UGent-studenten en -personeelsleden van de uitvoering van dit project te laten genieten”, zegt Tine Dezeure, communicatieverantwoordelijke van de UGent.

Draadloos internet voor iedereen. Voor een grote en gerespecteerde academische instelling als de Universiteit van Gent klinkt de doelstelling op het eerste zicht een beetje achterhaald. Maar vergis u niet bij de installatie komt heel wat kijken.

“Naast de vele moderne gebouwen, beschikt onze universiteit ook over patrimonium dat zeer waardevol maar ook relatief oud is. De grootte van de gebouwen en dikke muren maken de installatie van wifi complex. Technisch gezien is een volledig complete dekking niet altijd even evident”, verduidelijkt Dezeure.

De voorbije jaren werd enkel wifi geïnstalleerd in oude gebouwen waar de vraag groot was. “Intussen zorgen we ervoor dat de installatie telkens opgenomen wordt in de plannen voor de renovatie van UGent-gebouwen. Een proces dat pas tegen 2025 voorbij zal zijn”, schetst Dezeure.

Tot slot moet de UGent ook zuinig omspringen met haar middelen. “Alle Vlaamse universiteiten kampen met stijgende infrastructuurkosten, ook de UGent. In een memorandum dat ze opstelden in de aanloop naar de verkiezingen dringen de vijf rectoren erop aan voldoende aandacht te besteden aan deze problematiek.”