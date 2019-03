Te veel volk en te veel pers: projectontwikkelaar Meulestede pakt zijn biezen tijdens ultiem overleg met wijkbewoners Erik De Troyer

21 maart 2019

20u11 4 Gent Vanavond stond een ultiem overleg gepland tussen de bewoners van de wijk Meulestede en projectontwikkelaar Adelaar Properties. In een bizarre wending pakte de projectontwikkelaar echter de biezen. Te veel aanwezigen en te veel pers. Nu lijkt het aan de stad om als bemiddelaar op te treden.

Dat de gemoederen op Meulestede stilaan verhit raken is een understatement. De projectontwikkelaar wil op een terrein aan Meulestedebrug een woonproject met 50 wooneenheden bouwen. De buurtbewoners willen dat terrein echter als groene buffer tussen de haven en de woonkern. Om dat te bewerkstelligen, begonnen ze vorig jaar met het aanplanten van kerstbomen, daarna volgde nog een hele reeks aangekochte bomen. Er staan er inmiddels zo’n 200. Die lijken echter een kort leven beschoren. Binnen een drietal weken beginnen de archeologische opgravingen op het terrein en dus zullen die boompjes eerstdaags sneuvelen.

Ze stapten uit, praatten heel even met de woordvoerders van de buurt, stapten terug in de auto en vertrokken? Reden? Te veel pers en meer mensen dan afgesproken

Het overleg dat om 18 uur gepland stond was een ultieme poging om toch wat eensgezindheid te vinden. Adelaar Properties zou de planning voor de archeologische werken uit de doeken komen doen.

Monddoeken en spandoek

In totaal stonden zo’n 50 mensen de projectontwikkelaars op te wachten. Ze waren voorzien van monddoeken en een spandoek. Tot ieders grote verrassing bleken de projectontwikkelaars daar niet mee opgezet. Ze stapten uit, praatten heel even met de woordvoerders van de buurt, stapten terug in de auto en vertrokken? Reden? Te veel pers en meer mensen dan afgesproken.

“Er was nochtans niets afgesproken op voorhand. Wij hebben een open oproep gedaan via sociale media. Dit is iets dat enorm leeft in de buurt, dus is het ook logisch dat hier veel mensen staan en dat de pers hier is. Er is nu afgesproken dat we met een kleine groep naar de kantoren van de projectontwikkelaar moeten om daar een gesprek te hebben. We willen in elk geval de communicatielijnen met de projectontwikkelaar openhouden want hier is niemand bij gebaat”, zegt Veronique Boussé van de actiegroep.

Kiest stad kant projectontwikkelaar?

“We zijn wat teleurgesteld dat er niemand van de stad was om te komen luisteren. We stuurden nochtans al een hele week uitnodigingen. Schepen Souguir heeft zich op het laatste moment verontschuldigd. We hebben het gevoel dat de stad sowieso de kant van de projectontwikkelaar kiest. Voor hen moet hier gebouwd worden.”

“Het is toch eigenaardig dat je aan de Kouter een boete kan krijgen als je een tak van een boom afknakt maar dat hier 200 bomen zomaar gerooid kunnen worden”, zegt Jan Van Der Veken. “Als deze bomen hier weg moeten, zullen we wel een nieuwe plek vinden aan de rand van het terrein om een groene buffer te installeren.”

De buurtbewoners zullen nu bezwaarschriften indienen tegen het afschaffen van de Alkstraat, een klein wegje dat het terrein dwarst.