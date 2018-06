Te repareren gsm gestolen 02 juni 2018

02u40 0

De Gentse politie is een onderzoek gestart naar een diefstal in de gsm-winkel Caseparadise in de Overpoortstraat. Manadagnamiddag heeft een man er een gsm gestolen die pas was binnengebracht voor reparatie. Gisteren, toen de klant zijn toestel wilde oppikken, werd de diefstal ontdekt. (JEW/VDS)