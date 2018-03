Taxichauffeur slaapt roes uit op knip KLEINE GROEP LAPT REGELS AAN LAARS JURGEN EECKHOUT

10 maart 2018

02u47 1 Gent De Gentse taxichauffeurs hebben zich de voorbije week zeker niet van hun beste kant getoond. Een taxi moest uit het water gehaald worden en een chauffeur lag zijn roes uit te slapen op een knip.

Taxichauffeurs die elkaar rake klappen verkopen en intimideren waren schering en inslag tijdens de taxi-oorlog van een vijftal jaar geleden. Die problemen leken van de baan, tot in een brief aan het stadsbestuur nieuwe schokkende feiten aan het licht kwamen. Zo belandde vorige zondagmorgen rond 6 uur een auto van Taxi Franky in het water aan de overzet in Langerbrugge. "De chauffeur reed de veerboot op en reed langs de andere kant gewoon recht het water in", zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon. "Samen met zijn passagier kon hij nog uit de auto klauteren, het veerbootpersoneel heeft hen op het droge getrokken. Wij hebben de wagen eruit gehaald." De taxidienst bevestigde het bizarre ongeval, maar wil er geen commentaar op geven. De bestuurder was niet onder invloed.





Diezelfde dag controleerde de Gentse politie twaalf taxi's aan het Sint-Pietersstation. Niemand was onder invloed van alcohol of drugs, maar de politie schreef wel bekeuringen uit. "Een chauffeur had onder meer zijn taximeter niet aangezet, waardoor een willekeurig tarief aangerekend kon worden", stelt politiewoordvoerder Matto Langeraert. Een paar dagen later werd de politie opnieuw geconfronteerd met een bizar incident. Op een knip van het circulatieplan stond een taxi stil. De chauffeur lag er zijn roes uit te slapen. Hij legde een positieve ademtest af. "De bestuurder moest zijn rijbewijs afgeven en zal gedagvaard worden voor de politierechtbank", bevestigt parketwoordvoerster An Schoonjans. Hoeveel alcohol de man in zijn bloed had, is niet bekend. Woensdagnacht legde een chauffeur dan weer een positieve speekseltest af aan het Sint-Pietersstation. Zijn rijbewijs is dan ook voor vijftien dagen ingetrokken.





Bij de taxichauffeurs leeft heel wat onbegrip voor die cowboy-collega's. Daarom schreef iemand een brief naar het stadsbestuur om de recente wantoestanden aan te klagen. "Het gaat om enkelingen die de regels aan hun laars lappen, terwijl de overgrote meerderheid haar best doet. Het is een kwestie van gericht te blijven controleren. Het is bijvoorbeeld ook al moeilijker geworden om een licentie te krijgen", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). Dat de rotte appels worden aangepakt blijkt uit de cijfers van vorig jaar. 33 maal moest een taxichauffeur in 2017 het op een hoorzitting uitleggen. 13 keer kreeg de chauffeur een waarschuwing, 17 keer werd een licentie tijdelijk ingetrokken. Eenmaal raakte een taxichauffeur zijn licentie kwijt.