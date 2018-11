Taxi’s massaal gecontroleerd als onderdeel van opleiding bij wegpolitie



Sabine Van Damme

23 november 2018

14u44 2 Gent Er vonden vrijdag verschillende grootscheepse taxicontroles plaats. Aan het Sint-Pietersstation, de Zuid, de Dampoort en de Korenmarkt controleerde de politie heel wat taxi’s. Het blijkt om een opleiding bij de wegpolitie te gaan, maar de controles zijn wel echt.

Vrijdagmorgen aan het Sint-Pietersstation was er voor taxi’s geen ontkomen aan. Aan de stopplaats streek een politiepatrouille neer, om alle voertuigen te controleren. Later op de dag gebeurde hetzelfde aan de taxistandplaatsen van de Zuid, de Dampoort en de Korenmarkt. “We zijn niet specifiek op zoek naar iets, en er is ook geen directe aanleiding voor deze grote actie”, klinkt het bij de communicatiedienst van de politie. “Eigenlijk kadert dit in een opleiding bij de wegpolitie. Eén van onze hoofdinspecteurs geeft daar les, en ging vandaag met een aantal groepen de baan op om te tonen hoe zo’n taxicontrole in zijn werk gaat. Uiteraard ging het wel om échte controles. Wie niet in orde was, zal daar de gevolgen van dragen.”