Taskforce om ruimte voor scholen te zoeken 10 juli 2018

02u43 0

De Stad roept een nieuwe Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen in het leven, waar zowel stadspartners als onderwijsverstrekkers terechtkunnen met ruimtelijke vragen en het aanbod daarrond. De ruimte in Gent is immers schaars en de bevolking blijft groeien, dus stijgt ook de vraag naar onderwijs. Scholen breiden uit of willen uitwijken naar nieuwe locaties in de stad. Nieuwe innovatieve initiatieven voor onderwijs starten en zoeken een geschikte plek. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, roept is er dus de taskforce. Op de agenda zullen concrete dossiers besproken worden, dit gaat zowel om vragen om zich te vestigen op een plek als om panden die verlaten worden. Ook opportuniteiten zoals nieuwe ontwikkelingen komen aan bod. Als laatste zal de Taskforce ook bepalen via welke procedures toekenning van instellingen op plekken in de stad kan gebeuren. Wie een vraag of aanbod wil agenderen op de Taskforce kan dit doen door via ruimtevooronderwijs@stad.gent. (VDS)