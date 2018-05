Talentenjacht voor kinderen op Gentse Feesten 14 mei 2018

Tijdens de Gentse Feesten mogen kinderen tussen 5 en 14 jaar hun talenten tonen op het groot podium van de Korenmarkt. TalGent is een beetje Belgium 's Got Talent, maar dan voor Gentse kinderen. Alle Gentse basisscholen en sportclubs mogen deelnemen, met groepjes, of met individuele kinderen. Kinderen mogen ook los van de school inschrijven. Wat ze doen maakt niet zoveel uit, als het er maar leuk uitziet, en tussen 2 en 7 minuten duurt. Dansen, een instrument bespelen, een sportdemonstratie of gewoon hoelahoepen, het kan allemaal. De wedstrijd vind plaats op 16, 18, 20 en 22 juli, telkens tussen 14 en 16 uur. Alle info en inschrijven op TalGent.weebly.com. (VDS)