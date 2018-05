Taeldeman ontkent beschuldigingen Nachtergaele 26 mei 2018

Schepen van Stadsontwikkeling Sven Taeldeman (Sp.a) reageert op de aantijgingen van Didier Nachtergaele. De ontslagen SoGent-directeur beschuldigde Taeldeman er gisteren in deze krant van gelogen te hebben in de gemeenteraad. Dat ontkent Taeldeman met klem: "Het escalerende conflict tussen Nachtergaele en zijn mededirecteur dreigde de werking van SoGent te verlammen. Er waren ook klachten over welzijn van het personeel. Het vertrouwen was zoek en de Raad van Bestuur heeft unaniem beslist om beide directeurs te ontslaan." De schepen benadrukt ook dat er wel degelijk een dading bestaat tussen SoGent en Nachtergaele. De advocaat van de SoGent stuurde de 'bewijzen' daarvan gisteren naar alle gemeenteraadsleden. Het document geeft een omstandige uitleg en bevat mailverkeer tussen de advocaat van SoGent en die van Nachtergaele, maar verklaart ook dat er nooit een handtekening is gezet. De rechtbank zal moeten uitmaken of de voorgestelde dading geldig is. Ook de aanstelling van advocaten Salomez en Dewolf is volgens Taeldeman op een correcte wijze verlopen. "Beiden zijn aangesteld door onze juridische dienst volgens de geijkte procedures." Taeldeman ontkent dat zijn kabinet invloed had op het rapport van advocatenbureau Dewolf. Voorlopig komt er geen extra gemeenteraad over het SoGent-dossier. Vlaams Belang heeft daarvoor een verzoek ingediend. "Er zijn geen redenen om een extra zitting bijeen te roepen", aldus burgemeester Daniël Termont. Een extra zitting kan er alsnog komen als een derde van de gemeenteraadsleden daarvoor het licht op groen zet. De oppositie komt daarvoor één stem tekort. (YDS/VDS)