Tacobar in 15de eeuwse Metselaarshuis 25 juli 2018

In het gekende 15de eeuwse Metselaarshuis in de Cataloniëstraat tegenover de Sint-Niklaaskerk komt een tacobar. Dat heeft de Franse fastfoodketen O'Tacos gisteren aangekondigd met een reclamebanner op de voorgevel.





De fastfoodketen is gespecialiseerd in taco's op z'n Frans. Hun gevouwen tortilla's lijken dan ook meer op Mexicaanse burrito's, maar dan met frieten en kaassaus als Franse toets. De eerste O'Tacos opende in 2007, in het Franse Grenoble. Intussen heeft O'Tacos al meer dan 160 restaurants. De eerste vestiging in ons land opende in 2016 in Schaarbeek in Brussel. Een succes, waarna een jaar later een tweede vestiging volgde in het centrum van onze hoofdstad. Intussen is er daar ook al een derde vestiging en hebben La Louvière, Bergen, Luik, Charleroi en Antwerpen er ook al eentje.





Het Metselaarshuis, officieel het Gildenhuis der Metselaar, stamt uit de 15de eeuw. Het is eigendom van een private investeerder die het kocht voor 1,9 miljoen. De gevel is een gekend zicht in Gent, met ook de gekende beeldenrij De Dansende Moren van Walter De Buck. De gevel is en blijft beschermd, net zoals de werken van Walter De Buck. Het enige verschil met vroeger: binnenkort kan je er taco's eten in het gezelschap van Walter. Wanneer het filiaal opent, is nog niet duidelijk. (DJG)