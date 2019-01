Tachtiger voor 500.000 euro opgelicht door ex-boekhouder “met paranormale gaven” Antwerpenaar krijgt 30 maanden cel met uitstel en moet geldsom terugbetalen Sam Ooghe

15 januari 2019

07u27 0 Gent Een Antwerpse boekhouder op rust is door de Gentse correctionele rechtbank veroordeeld tot 30 maanden cel met uitstel omdat hij een tachtiger voor ongeveer een half miljoen euro opgelicht heeft. De man won het vertrouwen van de dame na de dood van haar echtgenoot, als ‘mysticus’ die in contact stond met het hiernamaals.

“Bent u helemaal zeker, mevrouw?” De bankbediende die in maart 2016 een oude weduwe en een charismatische man over de vloer kreeg, voelde dat er iets niet pluis was. De dame, een tachtiger uit Drongen, ging er zomaar mee akkoord om zo'n 350.000 euro te schenken aan de man naast haar. Het was niet haar echtgenoot, neefje, of jarenlange compagnon, maar H.V., een boekhouder met pensioen uit Antwerpen.

Contact met ‘schatten’

Al was H.V. méér dan een boekhouder. Hij is ook gefascineerd door en ‘gespecialiseerd’ in de esoterie en in bovennatuurlijke krachten. Meer bepaald hoort hij vaak ‘de schatten’ fluisteren. Die ‘schatten’ uit het hiernamaals hebben de waarheid in pacht over zo goed als alles, en H. V. kan ze horen. “Mijn cliënte leerde H.V. kennen toen haar echtgenoot nog leefde”, vertelt Ingrid Martens, de advocate van de bejaarde dame. “Haar man was geïnteresseerd in homeopathie, en zo kwam het koppel in contact met H.V., die in dat milieu gedijde. Toen de echtgenoot overleed, raakte mijn cliënte in de greep van H.V. Ze heeft zich laten misleiden. Hij isoleerde haar en palmde haar in, en gaf haar boodschappen over ‘de schatten’, waarmee hij naar eigen zeggen in verbinding stond. Hij beweerde ook dat de echtgenoot van de oude dame gevraagd had om zorg te dragen voor zijn vrouw. Mijn cliënte liet zich blind leiden door de beklaagde.”

De beklaagde stond naar eigen zeggen in verbinding met ‘de schatten’, en hij misleidde de oude vrouw Advocate Ingrid Martens

Half miljoen

“Maar is dat zorg dragen voor iemand, volgens u? Door het geld van mevrouw naar uw rekening te versluizen?” Dat wilde rechter Anthony Van Mol weten, tijdens het proces waarbij H.V. terechtstond voor misbruik van vertrouwen. In de maanden en jaren na de dood van de echtgenoot van de oude vrouw, verdween ruim de helft van het spaargeld van de dame. Een half miljoen euro in totaal. Vooral via schenkingen, keurig geregeld bij de bank en de notaris.

“H.V. regelde zelfs een medisch attest achter haar rug om, dat bewees dat mijn cliënte wilsbekwaam was, en dat de schenkingen tot 350.000 euro zo perfect legaal waren”, aldus advocate Ingrid Martens. “Hij heeft getracht om alles juridisch zo sluitend mogelijk te maken. Mijn cliënte vertrouwde V., als voormalig boekhouder. Zij had er geen idee van dat het ging om schenkingen, of om hoeveel geld het eigenlijk draaide. Dat ze de waarde van een woning weg schonk aan hem, wist ze zeker niet. Ze rekende nog in Belgische frank.” De dame haalde samen met de man ook duizenden euro’s af om aan hem te geven, aangezien hij er als ‘mantelzorger’ was voor haar. “Pas toen ze ongerust haar nichtje contacteerde, werd duidelijk dat haar rekening leeg was, en diende ze strafklacht in. Mevrouw is er het hart van in. Ze beseft nu dat ze het grootste deel van haar vermogen kwijt is.”

V. en zijn advocaat steunen op het medisch attest en de documenten bij de notaris en de bank, en vroegen de volledige vrijspraak. V. zou geld gekregen hebben, maar dat zou volledig legitiem gebeurd zijn, en grotendeels in de hoedanigheid als mantelzorger. De man bleef ook tijdens het onderzoek verwijzen naar de autoriteit van ‘de schatten’, die hij kon horen. “Hierboven zullen ze wel oordelen over wat ik doe”, liet V. zich tijdens de pleidooien ontvallen. Rechtbankvoorzitter Anthony Van Mol sneerde meteen terug. “Neen, wij zullen daarover oordelen, met een vonnis.”

Hierboven zullen ze oordelen? Neen: wij zullen oordelen. Rechtbankvoorzitter Anthony Van Mol

Celstraf met uitstel

Maandagochtend viel die uitspraak, volledig in het voordeel van de oude dame. Rechter Van Mol herkwalificeerde zelfs van ‘misbruik van vertrouwen’ tot het zwaardere ‘oplichting’, met de zijsprong dat het zowel gaat om grote som geld, als een “bijzonder kwetsbaar slachtoffer”. Daarom krijgt V. 30 maanden cel met uitstel, een boete van 12.000 euro, en moet hij bijna een half miljoen euro terugbetalen aan het slachtoffer. Of dat ook effectief gebeurt, valt nog af te wachten, want wellicht zal de verdediging beroep aantekenen.