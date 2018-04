Taart voor 175 jaar oude Gentse Feesten 25 april 2018

02u28 0 Gent De Gentse Feesten vieren dit jaar een jubileum: 175 jaar. Om dat te vieren prijkt er een enorme taart op de affiche van dit jaar.

De eerste feesten werden gehouden in 1843 op de terreinen van het vroegere hippodroom in Sint-Denijs-Westrem, waar nu Flanders Expo ligt. De Gentse Feesten zouden later verhuizen naar de Kouter en toen ze in het slop zaten nog eens gered worden door Walter De Buck en konsoorten op Sint-Jacobs.





Draak

De affiche wordt elk jaar toegewezen via een ontwerpwedstrijd. Dit jaar stak het communicatiebureau Belgian Advertising (B.AD) iedereen naar de kroon. "We hebben iets te vieren en dus kozen we voor een taart met speciale Gentse toppings, zoals onze drie torens, de draak van het Belfort, het bal 1900, de strop en zelfs het Lam Gods", zegt schepen Christophe Peeters.





Om de verjaardag te vieren wordt een boek en een tentoonstelling gelanceerd over 175 jaar Gentse Feesten en is er ook een website gewijd aan de geschiedenis van het volksfeest (www.175jaargentsefeesten.be).





De expo loopt van 9 juni tot 2 september in het Huis van Alijn en zal foto's, filmfragmenten, programma's en ook de meest iconische feestenaffiches tonen. Wie niet kan wachten tot de Gentse Feesten in juli, weet dus waarheen.





(EDG)