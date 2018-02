Taalkamp viert tiende verjaardag met lekkere taart 15 februari 2018

Vzw Roeland organiseert al voor het tiende jaar op rij het taalkamp Onomatopee voor anderstalige kinderen. Om de jubileum van het kamp te vieren, serveerde de organisatie gisteren taart.





"We willen kinderen die minder dan een jaar in België zijn de kans geven om hun taalachterstand sneller in te lopen via een taalbad." legt Mieke Van Parys, algemeen coördinator van Roeland uit.





"Daarom organiseren wij tijdens de schoolvakanties kampen waarbij ze op een speelse en laagdrempelige manier Nederlands leren". In totaal nemen deze vakantie maar liefst 40 kinderen van verschillende nationaliteiten deel aan het initiatief. "Het is fantastisch om te zien hoe de kinderen bedeesd toekomen en helemaal openbloeien naar het einde van het kamp toe", aldus Van Parys. (YDS)