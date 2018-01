Sympathiekste Garçon: Wesley Houtman 03u00 0 James Arthur Sympathiekste garçon Wesley Houtman geeft vriendin Julie een welgemeende smakkerd.

Een gegeerde trofee in cafémiddens: de award voor 'Sympathiekste Garçon'. Gisteravond was de eer weggelegd voor Wesley Houtman van brasserie Fou d'O aan de Snepkaai. Die prompt zijn vriendin Julie Adam betrok in het feestgebeuren. "Het grootste geheim van een sympathieke garçon is je job zeer graag doen, maar ook een partner hebben die je de vrijheid geeft om te werken in de horeca. Daarom vond ik het belangrijk om Julie te betrekken bij deze uitreiking." Het jonge paar kuste elkaar vol op de mond nadat het publiek meermaals 'muilen' scandeerde. (YDS)