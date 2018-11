Supporters van Club Brugge en KV Mechelen op de vuist op snelwegparking in Drongen Jeroen Desmecht

24 november 2018

17u11 4 Gent In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam het tot een vechtpartij tussen supporters van KV Mechelen en van Club Brugge. Het incident gebeurde nadat supportersbussen van beide clubs halt hielden op de snelwegparking langs de E40 in Drongen.

De feiten gebeurden iets voor middernacht. Een supportersclub van Club Brugge uit Oosterzele was op terugweg van de thuismatch tegen Zulte Waregem. Een supportersbus van KV Mechelen was na de uitmatch in Roeselare op weg richting Brussel. Beide bussen hielden halt op de parking langs de E40 in Drongen. Daar zou een vechtpartij zijn ontstaan tussen beide groepen supporters. “Wij stoppen daar na elke match even om een sigaret te roken”, zegt een getuige (24) van de supportersclub van Club Brugge, “Toen we aankwamen, zei onze voorzitter dat we in de bus moesten blijven. We zagen dat supporters van KV Mechelen op één van onze bussen waren geraakt.”

De Federale politie moest ter plaatse komen om de gemoederen te bedaren. Er werd één proces verbaal opgesteld. Bij het incident raakte niemand gewond.