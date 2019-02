Supporters KAA Gent overwegen acties: “400 tickets voor 28 clubs? Belachelijk” Sabine Van Damme & Sam Ooghe

15 februari 2019

17u18 0 Gent De ticketverkoop voor de bekerfinale van KAA Gent op 1 mei is nog niet gestart, maar heeft wel al heel wat beroering veroorzaakt. Nu blijkt dat de erkende supportersclubs – 28 stuks – samen maar 400 tickets ter beschikking krijgen, is het hek helemaal van de dam. Dirk Vos, woordvoerder van de supportersfederatie, diende zelfs zijn ontslag in, uit onvrede.

Kristof Bogaert van de supportersclub Buffalo Eke, in Eke-dorp, wil niet langer zwijgen. “Wat nu gebeurt, kan gewoon niet”, vindt hij. “Dat ze voorrang geven aan abonnees, daar kunnen we perfect mee leven. Dat ze maar één ticket per abonnement geven, is ook ok. Maar dan begint het hé. Die koppeling aan een abonnement voor de play-offs is compleet van de pot gerukt. Dat kan toch niet? We hebben hierover al de voetbalbond gecontacteerd, maar die wil zich niet uitspreken over die regels.”

Minstens 1.000 kaarten

Wat nog erger is: er zijn 17.200 abonnees. Als iedereen zijn bekerticket verzilvert, wil dat zeggen dat er nog slechts 2.800 ‘losse kaarten’ over zijn. Daarvan gaat een deel naar sponsors en familie, uiteraard. Maar nu draait het dus zo uit dat er maar 400 kaarten overblijven om te verdelen onder de supportersclubs. “Er zijn 28 erkende clubs, dus dat maakt dat we elk 14 kaarten krijgen om te verkopen aan onze leden. 14! Dat is gewoon belachelijk. KAA Gent houdt kaarten achter voor vriendjes en connecties, en dat kan niet. Dat vinden niet alleen wij, maar vele supportersclubs. We gaan samenzitten om te zien welke acties we kunnen ondernemen. Er moeten minstens 1.000 kaarten over de supportersclubs verdeeld worden.”

Sommige leden hebben geen abonnement omdat ze zich niet elk weekend vrij kunnen maken, of gewoon omdat het te duur is. Zijn zij dan minder goede supporters? Kristof Bogaert

“Wij zijn niet ‘zomaar’ organisaties hé, wij moeten de regels van KAA Gent volgen. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht om een examen busverantwoordelijke af te leggen. We leggen bussen in naar alle uitwedstrijden, ook de niet-aantrekkelijke. En soms hebben we dan weinig volk, en rijden we met verlies. En nu we dat een beetje kunnen goedmaken met een evenement als de bekerfinale, wordt ons niks gegund.”

“Als ik voor Buffalo Eke spreek: wij hebben 150 leden. Daarvan zijn er minstens 60 die geen abonnement hebben. Dat zijn mensen die zich niet elk weekend kunnen vrijmaken, of voor wie een abonnement gewoon te duur is. Maar ze gaan wél geregeld mee naar uitwedstrijden, en kopen dan hun kaarten via ons. Zijn dat dan minder goede supporters dan de anderen? Hebben zij dan geen recht om de bekerfinale bij te wonen? Er moeten gewoon meer vrije kaarten naar de supportersclubs gaan, zoveel is duidelijk.”

Ontslag

Dirk Vos, ondervoorzitter en woordvoerder van de supportersfederatie, diende al zijn ontslag in, uit onvrede met het opgelegde ticketsysteem. Hij stelde dat de club wel zegt samenwerking met de supporters belangrijk te vinden, maar dat niet laat blijken. Vos is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

Voor de bekerfinale op 1 mei zijn er slechts 20.000 tickets voor KAA Gent, terwijl er waarschijnlijk dubbel zoveel gegadigden zijn. Teleurgestelde fans zullen er dus sowieso zijn, welk systeem ook wordt toegepast.