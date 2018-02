Supporters AA Gent willen écht sfeervak AL 650 HANDTEKENINGEN OP PETITIE VOOR TRIBUNE ACHTER DOEL ERIK DE TROYER

23 februari 2018

02u43 0 Gent De supporters van AA Gent zijn een petitie begonnen om één grote sfeergroep te creëren achter het doel. "Dit seizoen startte AA Gent een sfeervak in de hoek van het stadion, maar dat had een omgekeerd effect. We willen alle sfeermakers vanaf nu in één vak", klinkt het. Al meer dan 650 supporters tekenden de petitie.

Initiatiefnemer Xavier Kirchoff legt uit waarom de supporters willen dat de stad ingrijpt. "Gent heeft verschillende soorten supporters. Er zijn er die de match zittend willen zien, maar er zijn ook groepen die negentig minuten lang voor zo veel mogelijk sfeer willen zorgen. Elke club in Europa heeft één spionkop achter het doel, maar bij AA Gent zitten al die sfeermakers verspreid over drie verschillende plekken. Sinds de club het sfeervak lanceerde is er net minder sfeer in het stadion. Als we alle hevige supporters in vak 225 zetten dan zal dat de sfeer ten goede komen. Alleen zo krijgt men heel het stadion mee. Als dat in de rest van de wereld lukt, dan moet het ook in Gent lukken", zegt Xavier.





Als AA Gent de ingreep doorvoert dan moeten wel zo'n 300 abonnees een nieuwe plek krijgen. "Maar voor het creëren van dat sfeervak hebben ook veel abonnees een nieuw zitje moeten krijgen elders in het stadion. Dus zo onoverkomelijk kan dat niet zijn. We rekenen op zo'n 1.000 handtekeningen. Dan hebben we toch al iets om mee naar het bestuur te trekken", zegt Xavier.





Ontploffen

Bij nogal wat supporters leeft de vrees dat de club geen oren zal hebben naar hun grieven. "Dit leeft al lang onder supporters. Niemand is tevreden met de sfeer van het stadion zoals dat nu is. Als de club niet ingrijpt, vrees ik dat de situatie bij de supporters wel eens kan ontploffen en dat er acties zullen volgen", zegt één van hen.





"Dat de sfeermakers verspreid zitten in het stadion klopt inderdaad en het sfeervak was geen groot succes", geeft Patrick Lips van AA Gent toe. "Maar dat er geen of weinig sfeer zou zijn klopt zeker niet. We krijgen voortdurend complimenten van de bezoekende clubs over de sfeer in ons stadion. We zijn zeker bereid om te praten met de officiële supportersfederatie en de sfeervakken. Maar bij ons krijgen abonnees wel voorrang als het over hun eigen plaats gaat, dus een evidente operatie is dat niet. Als de vraag bij de supporters groot is, zijn we zeker bereid om te praten."