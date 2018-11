Supporter voor zoon, mecanicien voor de concurrentie De hevigste fan van Jules Hesters (20) verzorgt de fietsen van de andere ploegen Erik De Troyer

14 november 2018

Met Jules Hesters (20) rijdt er dit jaar een gloednieuw Gents piste-talent mee in de Zesdaagse van Gent. Zijn grootste fan staat elke dag langs de piste. Jules’ vader is namelijk mecanicien...voor de concurrentie. “En dat is maar goed zo, ik zou me anders veel te zenuwachtig maken”, lacht papa Tom.

Terwijl Jules (Team Provincie Oost-Vlaanderen) zich aan de ene kant van het terrein klaar maakt met zijn eigen mecanicien zorgt papa Tom dat de fietsen van Jasper De Buyst, Tosh Van Der Sande en Jonas Rickaert. Drie concurrenten van zijn zoon. Ook de fiets van Jules’ ploeggenoot Otto Vergaerde wordt door hem onder handen genomen.

“De renners verdelen de mecaniciens onder mekaar. Eerlijk, ik vind het prima zo”, zegt Tom Herstens (49) ‘Als ik deze wedstrijd zou moeten volgen vanuit de tribune of als mecanicien van mijn zoon dan zou ik me veel te zenuwachtig maken. Nu heb ik mijn bezigheid en tussendoor kijk ik hoe mijn zoon het doet. Ik moet zeggen dat het wel een apart gevoel is om plots uw zoon daar op de piste te zijn rijden.”

“Of ik af en toe de ketting van zijn concurrenten wat minder smeer? We maken daar wel eens grapjes over natuurlijk. Maar ik ben zelf wielrenner geweest, zelfs nog Belgische kampioen bij de junioren. Ik weet wat al die renners over hebben voor hun job. Dan ga je niet even de wielen wat vaster zetten, zelfs niet voor uw zoon”, lacht hij.

De familie Hesters heeft een lange geschiedenis met de Zesdaagse. “Mijn vrouw en ik hebben mekaar leren kennen tijdens de toekomstzesdaagse (de jeugd-competitie van Zesdaagse Gent red). Door de jaren zijn we talloze keren naar de Zesdaagse komen kijken en Jules stond dan altijd aan de balustrade toe te kijken. Maar ik hem mijn zoon nooit gepusht om topsporter te worden, laat staan wielrenner. Maar als kind was Jules gefascineerd door mijn oude foto’s als wielrenner. Hij heeft die eens gevonden in een fotoalbum dat volledig onder het stof zat. Hij heeft toen even gefietst maar ik had nooit echt het gevoel dat hij een enorm talent zou worden. Op zijn 15de heeft hij de fietsmicrobe weer te pakken gekregen. Ineens was hij het huis uit om een piste-fiets te huren. En dan is het zeer snel gegaan.”

Ook Jules vind het prima dat zijn vader mecanicien is voor andere renners. “In deze sport zijn we allemaal één grote familie, hé. Ik beschouw die andere renners niet echt als mijn concurrenten. Mijn vader en ik komen mekaar hier natuurlijk vaak tegen maar we proberen wat afstand te houden. Dat is het best zo. Maar ik merk natuurlijk wel dat hij enorm voor mij supportert. Dat kan hij echt niet wegsteken”, lacht Jules. “Ik voel toch dat het niet bij één keer zal blijven. Ik wil hier graag een vaste renner worden. Ik herinner mij de eerste overwinning van Iljo Keisse alsof het gisteren was. Toen had ik nooit gedacht dat ik hier ooit zou rijden. Dat gevoel toen ik hier voor het eerst de baan op reed...dat was echt onbeschrijflijk.”