Supporter mee voor kwartfinale KAA Gent Ladies tegen Anderlecht Sabine Van Damme

22 januari 2019

11u55 1 Gent Onze Buffalo’s hebben vorige zondag van Anderlecht gewonnen, de KAA Gent Ladies zijn komende vrijdag hetzelfde van plan. Zij spelen dan de kwartfinale voor de Beker van België. Onder de hashtag #2duust4theladies hopen ze een vol stadion te lokken.

Het is de derde keer dan de KAA Gent Ladies uitkomen tegen RSCA in de beker. De vorige wedstrijden hebben ze telkens gewonnen, en ze zijn van plan om vrijdag hetzelfde te doen. De Ladies zeggen altijd veel steun te voelen van ‘de 12de man’, het publiek dus. Daarom hopen ze vrijdag 2.000 supporters naar het stadion te lokken om hen naar de overwinning te schreeuwen.

De KAA Gent Ladies spelen hun match nu vrijdag 25 januari om 20.30 uur in het PGB-stadion, in de Eikstraat 85A in Oostakker. Tickets (8 euro) bestellen kan via de website, maar ze zijn ook gewoon te koop aan de kassa ter plaatse.

Eten voor de match is mogelijk (Varkenshaasje à volonté, met keuze uit champignon- en peperroomsaus of Roodbaarsfilet à volonté met vissaus) aan 18 euro per persoon, maar dat moet vooraf (voor donderdag) gereserveerd worden via dominique.reyns@kaagentladies.be.