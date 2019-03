Supergeconcentreerde burgemeester tapt pinten om vrijwilligers te steunen Sabine Van Damme

01 maart 2019

18u06 2 Gent Om de Week van de Vrijwilliger mooi af te sluiten, heeft burgemeester Mathias De Clercq zich van zijn beste kant getoond. Hij ging pinten tappen in het Huis van Alijn, in het Museumcafé, dat open gehouden wordt door vrijwilligers.

Mathias De Clercq is van alle markten thuis, zo blijkt. Toch als het op cafés aankomt. Hij liet eerder al weten dat hij bedreven is in de cafésport tafelvoetbal, kicker dus. En nu blijkt dat hij ook weg kan met een tapkraan, als was daar wel wat oefening en concentratie voor nodig. Vrijdagmiddag tapte hij gewillig pinten, om de vrijwilligers die het Museumcafeetje open houden een hart onder de riem te steken, én hen te bedanken.

Ook op andere plaatsen werden vrijwilligers in de bloemen gezet. In het AZ Jan Palfijn bijvoorbeeld werden de 50 vrijwilligers die er dagelijks aan de slag zijn getrakteerd op een feestelijke lunch met een optreden van Wim Claeys. De vrijwilligers staan in het ziekenhuis onder meer in voor spelbegeleiding op de kinderafdeling, maaltijd- en activiteitenbegeleiding op de afdeling geriatrie, algemenen administratieve opdrachten of onthaal.