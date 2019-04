Superflitspaal staat week in Keizer Karelstraat Sam Ooghe

09 april 2019

De superflitspaal van de Gentse politie staat deze week in de Keizer Karelstraat.

De mobiele ‘Lidar’ van de politie wordt elke week verplaatst. In de Keizer Karelstraat bedraagt de maximaal toegelaten snelheid 30 kilometer per uur. Vanaf 37 kilometer per uur wordt pv opgemaakt. Bij wie er sneller rijdt dan 67 kilometer per uur, kan het rijbewijs tijdelijk ingetrokken worden.

De superflitspaal blijft staan tot 16 april.