Superflitspaal staat week bij basisschool Westerhem in Sint-Denijs-Westrem Sam Ooghe

14 november 2018

11u24 0 Gent De ‘superflitspaal’ van de Gentse flikken houdt deze week wacht in de Vennestraat in Sint-Denijs-Westrem.

Dat is de straat van basisschool Westerhem. Wie er sneller rijdt dan dertig kilometer per uur, krijgt een boete in de bus. Volgende week dinsdag wordt de mobiele flitspaal opnieuw verhuisd.