Superflitspaal ‘Sammeke’ staat week in Kartuizerlaan Sam Ooghe

07 januari 2019

13u38 0 Gent De mobiele ‘superflitspaal’ van de Gentse politie houdt een week de wacht in de Kartuizerlaan.

De Gentse flikken verplaatsen de mobiele Lidar elke week. Vaak staat de paal in een zone 30, in de buurt van scholen. Deze week staat de superflitspaal, ook wel ‘Sammeke’ genoemd, in de Kartuizerlaan. Daar bevinden zich de scholen De Triangel en De Buurt.